Школьник разработал 3D тур для изучения истории права казахского народа

Образование, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Онлайн экскурсия создает у зрителя иллюзию присутствия.

Фото пресс-службы МП РК

Учащийся области Абай Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа. Попав в виртуальный мир, посетитель может узнать о том, как формировалось традиционное право и судебная власть в Казахстане в разных эпохах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Музей состоит из четырех основных разделов:

1. «Традиционное право и судебная власть в Казахстане древней эпохи»;
2. «Судебно-правовая система средневековья»;
3. «Казахстан в новом историческом и дореволюционном периоде»;
4. «Формирование и развитие правовой и судебной системы за годы Независимости Республики Казахстан».

По словам школьника, виртуальный 3D музей - онлайн экскурсия, которая будет создавать у зрителя иллюзию присутствия. С помощью виртуального музея возможно перемещаться из одной точки в другую, приближать или отдалять отдельно взятые предметы. Главная идея проекта - отойти от привычных рамок изучения основ права.

Одной из важных особенностей виртуального музея является то, что данная технология облегчает обучение слабослышащих детей. Этому способствует сурдоперевод.

Отмечается, что данный проект применялся педагогами школы-лицея поселка Жезкент на уроках «Основы права» в качестве дополнительного материала.

В будущем Нурали Амангельдыев планирует при помощи VR-технологии продолжать создавать новые проекты не только по изучению права, но и по изучению истории Казахстана, добавили в министерстве.

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