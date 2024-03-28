Школьники Уральска стали участниками фестиваля «Музейный вернисаж»

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Наталия Павлова

169 школьных музеев Западно-Казахстанской области помогают ребятам изучать родной край

фото Оксаны Катковой

Школьные музеи занимают особое место в образовательном и воспитательном процессе. В регионе на базе школ функ­ционируют 169 музеев, в том числе историко-краеведческого, военно-патриотического, экологического, историко-этнографического, археологичес­кого направлений, а также музеи истории школ и краеведения. При них действуют кружки, которые ведут педагоги дополнительного образования областного, городского и районных центров детского туризма. Ежегодно кружковцы выезжают в краеведческие и экологические экспедиции по территории области и в другие регионы страны. Собранные «в поле» материалы пополняют экспозиции школьных музеев, поисково-исследовательские отчеты по экспедициям ребята представляют на конференциях и слетах.

Инициатором фестиваля «Музейный вернисаж» выступил центр детско-юношеского туризма и экологии «Атамекен» совместно с областным историко-краеведческим музеем. Цель – популяризация национальных ценностей посредством усиления деятельности школьных музеев, формирование у подростков стремления к самоопределению, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.

Районные этапы фестиваля стартовали еще в феврале. Десять команд, победивших на них, представили свои районы и город на областном туре. Несмот­ря на разнообразие заданий, от каждого участника жюри требовало твердых знаний материала, исследовательских стремлений, грамотной речи и артистизма. На защиту поисково-исследовательского проекта «Экспедиция олжасы» участники представили свои работы по итогам туристско-краеведческих экспедиций за 2022–2023 годы, на передвижной выставке рассказали о редких экс­понатах из фондов, были подготовлены также тематические театрализованные постановки.

Двухсотлетний Коран, ковер из конского волоса и два старинных кувшина – это экс­понаты, привезенные командой из Акжаикского района, они заслуживают тщательного изучения историков и этнографов. Отголоски времен Гражданской и Великой Отечественной войн в экс­позиции Бокейординского района напоминают о главной ценности нынешнего поколения – мирном небе над нашей страной. Жюри отметило профессиональный подход, с которым оформлена экспозиция команды Бурлинского района.

Победителем по трем номинациям была признана команда Акжаикского района. Вторые места – у команд Бурлинского, Бокейординского районов и района Байтерек. Третьи места разделили коман­ды Казталовского, Сырымского, Жангалинского районов, района Байтерек и областного центра детско-юношеского туризма и экологии.

#уральск #музей #школьники #фестиваль #Музейный вернисаж

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