Школы ждут учеников

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказала руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева.

Согласно результатам проверки, 68% школ города завершили косметический ремонт и готовы к началу учебного процесса. В остальных ожидается окончание ремонта до 25 августа. Наряду с капитальным ремонтом в трех учебных заведениях и школе-интернате построены дополнительные корпуса на 920 ученических мест. Кроме того, запланированы работы по строительству в рамках проекта «Комфортная школа» новых зданий для школ № 97 и № 154. Их прежние здания снесены. Также по итогам мониторинга составлен список организаций, которые нуждаются в проведении капитального ремонта.

Большое внимание мониторинговая группа уделила вопросу безопасности. На данный момент все городские организации образования оснащены камерами видеонаблюдения, которые, как и тревожные кнопки, подключены к местным полицейским управлениям. В 120 организациях образования установлены турникеты, еще в 94 проводятся конкурсные процедуры по их установке.

Также выяснилось, что 164 организации образования оснащены кабинетами физики новой модификации, 158 школ имеют кабинеты химии и 159 – кабинеты биологии, а также 79 учебных заведений обеспечены кабинетами робототехники. В 56 организациях образования проводятся конкурсные процедуры на получение новых модифицированных кабинетов. В ходе проверки было отмечено, что в некоторых организациях образования предстоит обновить и дополнить спортивный инвентарь.

В состав мониторинговой группы, проводившей проверку готовности школ к учебному году, вошли сотрудники департамента, представители КазНАУ им. Абая и регионального Нацио­нального центра повышения квалификации «Өрлеу».