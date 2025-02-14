Шквалистый ветер прогнозируют синоптики в ближайшие 3 дня

И вот снова после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения.

Однако циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но и шквалистое усиление ветра порывами до 23-28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, а 17 февраля уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.