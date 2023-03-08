Шквальный ветер разрушил кровлю зданий в Павлодарской области (видео)

фото: instagram.com/pavlodar.0nline

Ураганный ветер с порывами 15-20 метров в секунду сорвал мягкую кровлю главной сцены набережной Павлодара, передает Кazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По информации областного ДЧС, в Павлодаре в результате сильного ветра (порывы до 20 м/с) произошел срыв кровли с четырехэтажного административного здания на всей площади 1 440 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В Баянаульском районе в Жанатлеке также произошел частичный срыв кровли. В двух районах - Майском (в пяти населенных пунктах) и Аккулы (в 16) - произошло аварийное отключение электроэнергии. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, сцену Ertis Promenade построили в 2018 году. Площадку возвели на спонсорские средства.