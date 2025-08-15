Как только стало известно, что Джей Ло, а именно так зачастую называют певицу, чье имя сегодня уже бренд, причем успешный бизнес-бренд, прие­дет в нашу страну, казахстанцы в буквальном смысле пришли в неописуемый восторг. Все ждали старта продажи билетов, которые, как только их выставили на онлайн-платформы, были выкуп­лены меньше чем за час. Причем среди моих знакомых, купивших билеты, были и те, кто не является поклонниками ее творчества, даже напротив, всегда считали ее посредственной певицей, хотя и эффектной, и, несомненно, яркой, и обворожительной. Мои друзья решили посетить ее концерт из любопытства – посмотреть на мировую звезду, блистающую на всех самых известных площадках мира, в том числе на Супербоул – финальной игре за звание чемпио­на Национальной футбольной лиги США, что является неким водоразделом для любой звезды, ведь такое выступление приравнивается к получению престижной музыкальной премии для американских артистов.

Мне тоже повезло оказаться на концерте Дженнифер Лопес, который прошел на «Астана Арене». Признаюсь, я поклонница ее таланта, но не певческого, а, скорее, личностного таланта человека, у которого изначально было немного шансов стать мировой звездой, но чья чистая стоимость активов сегодня оценивается в 400 млн долларов. Девочка из Бронкса, латиноамериканка, с не самыми сильными вокальными данными ворвалась в мировой шоу-бизнес, когда ей было уже под тридцать. Но она смогла, и концерт в Астане показал, почему у нее получилось.

После концерта в Астане, а на днях и в Алматы, все как один в соцсетях восторгались: выглядеть в 56 лет так, как Джей Ло, петь в течение двух часов, причем вживую, одновременно танцуя с присущим ей темпераментом, может только очень дисциплинированный и трудолюбивый человек. Некоторые поклонники Фарисея не преминули возмутиться достаточно откровенными нарядами певицы, но полагаем, если бы на их животах были такие же «кубики», как на оголенном животе Джей Ло, они бы тоже доставляли себе удовольствие демонстрировать при каждом удобном случае свои подтянутые тела, да и сцена – это именно тот удобный случай. Если бы этот материал был постом в социальных сетях, то после такой ремарки можно было бы поставить саркастический смайлик.

К слову, администраторы фитнес-­залов Астаны и Алматы констатируют: после концертов звезды у них значительно увеличился поток желающих транс­формировать свои тела, люди пересматривают свой образ жизни, в социальных сетях казахстанцы признаются, что решили срочно сесть на диету, заняться пробежками, танцами. Экономический эффект налицо, плюс и к здоровью нации, не правда ли?

Меня поразила невероятная простота Дженнифер Лопес и дружелюбие. Во время концерта в Астане она поздравила с днем рождения девушку по имени Зауреш, спустившись к зрителям со сцены, искренне обняла девушку в инвалидном кресле. А еще, заметив молодого человека, не решающегося вручить ей скромные три цветка, сама обратила на него внимание, попросила передать этот непритязательный букет и во время исполнения одной из песен держала в руках именно его.

К слову, на концерт только в Астану приехали ее поклонники из других стран – России, Узбекистана, всего более 15 тыс. человек. А уж о приезде зрителей из других казахстанских городов и говорить не приходится. Все эти люди жили в отелях, питались в ресторанах, оплачивали услуги, например, такси, парикмахеров или визажистов, кто-то продал платье или туфли, а кто-то решил пойти на концерт нарядным – еще один мультипликативный эффект. Такие события запускают цепную реакцию, в которой участвует множество обычных людей, чей доход напрямую зависит от того, есть ли у людей повод выйти из дома.

К слову, еще до концерта Джей Ло организаторы заявляли, что страна получит ощутимую экономическую отдачу – 400 млн тенге налогов, 6,5 млрд тенге дохода в сегменте HoReCa. Эти цифры – весомый аргумент в пользу системного развития событийного туризма.

Казахстан показал – мы вполне можем стать новой точкой притяжения для звезд мировой шоу-индустрии, особенно сейчас, когда геополитика диктует свои реалии, а поклонники ждут любимых артистов и готовы приезжать на их концерты в соседние страны.

Нужно сказать, что организованы концерты на высочайшем уровне. Логистика, обеспечение шаттлами, порядок, безопас­ность – все было идеально. Идеальны были и зрители – за время концерта не было зафиксировано ни одного противоправного поступка, не считая единственного инцидента, который был профессионально и незаметно для остальных купирован сотрудниками органов правопорядка.

Ну и еще один немаловажный фактор. В Казахстане поклонники подарили Дженнифер Лопес красивый традиционный шапан, казахский национальный браслет-блезик, а также ковер с ее изображением. Фото в этом шапане и с браслетом на руке, а также ковра с благодарностью гостеприимному Казахстану Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram, где, на минуточку, у нее более 200 млн подписчиков. Еще есть видео, в котором она держит в руках шоколад в узнаваемой голубой обертке с изображением нашего флага. А это значит, что более 200 млн человек в мире узнают о Казахстане. Узнают, что сюда интересно приезжать, что здесь тебя встретят гостеприимно, что люди дружелюбные, а страна открытая…