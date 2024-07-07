Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек

Столица
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В честь Дня столицы для жителей и гостей города было организовано в небе уникальное представление, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

6 июля на территории ЭКСПО после праздничного концерта «Open Air» прошло световое дрон-шоу «ASPAN».

Дроны показали в ночном небе такие фигуры и объекты, как Планета Земля, Карта Казахстана, Шанырак, Ракета и Сатурн, Байтерек, «Таза Казахстан», Флаг Казахстана, Сердце и Астана.

Для шоу дронов в небо запустили 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.

Стоит отметить, что более 100 тысяч человек приняли участие в праздничном концерте «Open Air» и шоу дронов. Красочное световое представление организовано за счет спонсорских средств.

На праздничном концерте под открытым небом выступали звезды отечественной эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничный шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт», группа «Made in KZ», Ибрагим Ескендир и детский творческий центр «Алтын Домбыра», группа «Assyl», Kalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

#Астана #День столицы #праздничная программа #шоу дронов

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