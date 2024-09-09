Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия ВИК в Астане

Звезды , ВИК - 2024
33
Дана Аменова
корреспондент

Всемирно известный казахстанский певец вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию «Киелi мекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

8 сентября в Астане состоялась грандиозная церемония открытия V Всемирных игр кочевников, в которых приняли участие более 2500 спортсменов, чтобы показать свои силы в этнических видах спорта.

Всемирные игры кочевников проходили в 2014, 2016 и 2018 годах в Кыргызстане, в 2022 в Турции, а в 2024 году столица Казахстана принимает гостей из почти 90 стран мира.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Открытие игр проходило под сводами «Астана арена». Торжественный марш команд-участниц, выступления творческих коллективов и известных исполнителей запустили для спортсменов и гостей вечера мощную энергетическую волну, показали единство и стремление к дружбе между народами.

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию «Киелi мекен». Песню написал казахстанский композитор Ерболат Кудайберген на слова Каната Айтбаева, руководителя творческого центра DimashAli.

Сильная музыка, сочетающая рок и этнический стиль, захватила стадион с несгибаемой уверенностью и несокрушимостью. Слова, прославляющие свою землю и свой народ, говорили о любви к ним, о бесконечной гордости. О том, что должно быть свято для любого человека — почитание своих корней и предков.

Напомним, 13 и 14 сентября всемирно известный казахстанский исполнитель даст два сольных концерта на стадионе «Астана Арена».

Также ранее стало известно, что в новом клипе популярного артиста зрители увидят красивейшие места страны. 

#Астана #открытие #церемония #Димаш Кудайберген #ВИК

Популярное

Все
Токаев: Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности
Подготовку визита президента в Туркменистан обсудили в Астане
Вольник Камил Куруглиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U20
Двухлетняя девочка упала в глубокую яму в Атырауской области
Ольга Рыпакова вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии
Александр Масляков ушел из жизни
Новые дома построили для пострадавших от паводка сельчан Актюбинской области
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане
Мужчина обжег спину из-за непотушенной сигареты в Актюбинской области
Небоскреб на водородном топливе построят в Египте
Прямая выборность акимов как ключ к общественному доверию - эксперт
Все школьные столовые проверят в Казахстане после отравления детей в Мангистауской области
Вопросы фискальной политики являются приоритетными на этом этапе – экономист
Президент поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
ВИК-2024: какие соревнования проходят в Астане
Стала известна самая замусоренная пластиком страна в мире
Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия ВИК в Астане
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Глава государства поздравил президента Вьетнама с Днем независимости его страны
Токаев подписал указ о республиканском референдуме
Курс на Справедливый Казахстан: новые стратегические инициативы президента
Семьям горняков окажут помощь
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Паралимпийские соревнования по триатлону перенесены из-за грязной воды в Сене
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Смертельное ДТП произошло в Караганде
Внедрение искусственного интеллекта – новый вызов для Казахстана
Новый посол Узбекистана приступил к работе в Казахстане
Водоканалы соберут под одной крышей
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких

Читайте также

ВИК-2024: какие соревнования проходят в Астане
Токаев: Игры кочевников будут способствовать укреплению меж…
Сегодня в Астане стартуют Всемирные игры кочевников
Как будут работать столичные медорганизации в период провед…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]