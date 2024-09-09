Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия ВИК в Астане

Всемирно известный казахстанский певец вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию «Киелi мекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

8 сентября в Астане состоялась грандиозная церемония открытия V Всемирных игр кочевников, в которых приняли участие более 2500 спортсменов, чтобы показать свои силы в этнических видах спорта.

Всемирные игры кочевников проходили в 2014, 2016 и 2018 годах в Кыргызстане, в 2022 в Турции, а в 2024 году столица Казахстана принимает гостей из почти 90 стран мира.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Открытие игр проходило под сводами «Астана арена». Торжественный марш команд-участниц, выступления творческих коллективов и известных исполнителей запустили для спортсменов и гостей вечера мощную энергетическую волну, показали единство и стремление к дружбе между народами.

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию «Киелi мекен». Песню написал казахстанский композитор Ерболат Кудайберген на слова Каната Айтбаева, руководителя творческого центра DimashAli.

Сильная музыка, сочетающая рок и этнический стиль, захватила стадион с несгибаемой уверенностью и несокрушимостью. Слова, прославляющие свою землю и свой народ, говорили о любви к ним, о бесконечной гордости. О том, что должно быть свято для любого человека — почитание своих корней и предков.

Напомним, 13 и 14 сентября всемирно известный казахстанский исполнитель даст два сольных концерта на стадионе «Астана Арена».

Также ранее стало известно, что в новом клипе популярного артиста зрители увидят красивейшие места страны.