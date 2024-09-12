Выставка о творчестве Димаша Кудайбергена откроется в Астане

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Сегодня, 12 сентября, в 15:00 при поддержке Минкультуры в Нацмузее состоится открытие выставки, посвященной народному артисту РК, композитору и мультиинструменталисту Димашу Кудайбергену, сообщает Kazpravda.kz

Инициированная выставка «Димаш: покоряя мир» направлена на создание уникального культурного пространства для представления творческого пути и достижений исполнителя Димаша Кудайбергена в рамках его сольного концерта в Астане.

На выставке будут представлены предметы, позволяющие прикоснуться к личным событиям, которые сформировали его уникальное звучание, олицетворяющее сущность казахской души, а также подарки от известных личностей и многочисленных поклонников.

Выставка состоит из логически связанных по своему содержанию разделов:

1. «Истоки вдохновения» – предметы (фотографии, отдельные экспонаты), отражающие биографию, среду становления, детство и творческий путь артиста;

2. «Путь к славе» – дипломы профессионального образования, награды республиканских и международных конкурсов и др.;

3. «Любовь поклонников» – подарки, принятые в дар от поклонников артиста;

4. «Вестник национальной культуры» – предметы, способствующие популяризации национальной культуры и узнаваемости бренда на мировой арене (национальные музыкальные инструменты, национальные костюмы, печатные материалы).

Выставка будет работать до 6 октября.

Напомним, всемирно известный казахстанский певец вместе с лучшими хореографическими коллективами страны исполнил композицию «Киелi мекен» на церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Астане.