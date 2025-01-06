Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по информации метеослужбы, в Астане ожидается гололед и туман.

На севере, востоке и юге области Улытау — гололед, туман — на востоке и юге области.

На западе, севере и юге Карагандинской области — туман.

В Кызылординской области на западе, севере и в центре ожидаются туман и гололед, а на востоке — гололед днем.

На севере и востоке Атырауской области — туман, днем — гололед на востоке.

В ЗКО на западе, севере и востоке также ожидаются туман и гололед.

В Костанайской области ночью — метель, днем на востоке и юге — низовая метель и гололед, а также туман на востоке и юге. Ветер порывами 15-20 м/с.

В Алматинской области утром и днем на севере, юге и в горных районах — гололед и туман.

Туман ожидается на севере, западе, юге и в горных районах Туркестанской области.

На севере и востоке Актюбинской области ночью — низовая метель, днем на юге, востоке и в центре области — гололед и низовая метель. Туман также ожидается на западе, севере и юге области.

На юге и востоке Павлодарской области — туман.

В Мангистауской области утром и днем — гололед, на севере и в центре области — туман.

На севере, западе и юге Северо-Казахстанской области — гололед и низовая метель, а на юге области — туман. Ветер порывами до 23 м/с на западе ночью и утром.

В области Абай на востоке и юге — туман, в центре — низовая метель днем. Ветер порывами 15-20 м/с.

Туман ожидается на западе, севере и юге Восточно-Казахстанской области.

Ночью и утром в Акмолинской области — низовая метель, гололед, туман на севере, юге и востоке. Ветер порывами 15-20 м/с.

В области Жетісу туман ожидается на севере и в горных районах.