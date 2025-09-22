Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11 сентября астанчанка в соцсетях написала бранные слова, в связи с чем в отношении нее возбуждено административное дело по факту мелкого хулиганства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

Суд посчитал, что своими действиями она проявила неуважение к обществу и нарушила общественный порядок. Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и показаниями самой ответчицы, не отрицавшей факт нарушения.

Она признала свою ошибку. Санкция ст.434 ч.1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо арест на срок от 5 до 15 суток.

Суд назначил штраф в размере 20 МРП (более 78 тысяч тенге), учитывая степень совершенного деяния, личности виновной и наличия двух малолетних детей.

Постановление не вступило в законную силу.