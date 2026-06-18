Штрафы нужны не ради наказания, а для наведения порядка – депутат Парламента

Мажилис,Закон и Порядок

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева назвала ложным утверждение о том, что Казахстан является «Штрафстаном», сообщает Kazpravda.kz 

По ее словам, штрафы в стране не выше, чем в других государствах, а административные санкции нужны для порядка и профилактики нарушений.

Комментируя критику о так называемом «Штрафстане», депутат Мажилиса Снежанна Имашева заявила, что это ложное утверждение.

«На самом деле штрафов в нашей стране не больше и не меньше, чем в других государствах, что по сумме, что по количеству», – сказала она.

Имашева привела примеры других стран. В Сингапуре, по ее словам, за плевок можно получить штраф в 1 тыс. сингапурских долларов. В Германии также действуют строгие правила. В странах Скандинавии, включая Швецию и Финляндию, а также в Австралии штрафы могут быть значительно выше и зависят от дохода человека.

Депутат подчеркнула, что административное законодательство постоянно анализируется. Если правонарушений становится меньше, штрафы могут снижать. Если нарушение продолжает расти, санкции могут усиливать.

В качестве примера она привела штрафы за непристегнутый ремень безопасности. По ее словам, именно санкции помогли изменить поведение граждан.

«Не введи штраф – никто бы не стал пристегивать ремни. Именно так меняется ментальность», – отметила депутат.

Также Имашева напомнила, что в свое время штраф по санитарным правонарушениям составлял 10 МРП, но после резонансных случаев и массовых отравлений санкции усилили. Позже, когда мера сработала, штрафы были снижены.

По ее словам, штрафы нужны не ради наказания, а для наведения порядка.

Депутат резюмировала, что штраф следует только за конкретным нарушением.

«Не нарушайте и наказание не последует», – подчеркнула Имашева.

#штрафы #порядок #закон и порядок #Имашева

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