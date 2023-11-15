Шутки о "бомбе" участились в аэропорту Астаны

Линейный отдел полиции в аэропорту города Астаны обратился к пассажирам из-за участившихся ложных сообщений о наличии взрывных устройств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook ДП на транспорте

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«Сотрудники авиакомпании по правилам авиационной безопасности обязаны спрашивать у пассажиров о наличии запрещенных к перелету предметов с перечислением их названий. Некоторые пассажиры, не думая о последствиях, шутливо отвечают на вопрос, что у них есть бомба, граната и другие опасные предметы», – констатируют транспортные полицейские.

Только за октябрь-ноябрь этого года в воздушной гавани столицы были выявлены 9 таких фактов. Шутников не только не пустили на рейс, но завели на них уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Полиция напоминает, что подобные необдуманные действия приводят к таким последствия, как эвакуация пассажиров, задержка рейсов, необоснованное задействование специальных служб и так далее, что влечет материальные затраты.

Кроме того, за подобные высказывания предусмотрена уголовная ответственность по статье 273 УК РК с максимальным наказанием в 5 лет лишения свободы.

Казахстанцев попросили при посещении аэропорта воздержаться от высказываний, угрожающих общественной безопасности.