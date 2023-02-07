Схватки палуанов

Официально данный турнир носит название VI Летняя спартакиада Рес­пуб­лики Казахстан по видам борьбы (не будем удивляться тому, что на дворе разгар зимы). Поединки проходят под сводами спортивно-культурного комплекса им. Балуана Шолака. Главными целями состязаний являются популяризация и повышение престижа олимпийского и спортивного движения, развитие олимпийских видов спортивной борьбы в регионах, формирование национальных сборных команд по греко-римской, вольной и женской борьбе для участия в крупных рейтинговых турнирах, чемпионате Азии (Индия, март-апрель), чемпионате мира (Сербия, сентябрь) и XIX Летних азиатских играх (Китай, сентябрь).

В комплексных республиканских соревнованиях принимают участие сборные команды Астаны, Алматы и Шымкента, а также 17 областей респуб­лики. По итогам стартов определяются победители и призеры в личном и командном зачетах. Совревнования проводятся по действующим правилам United World Wrestling (Объединенный мир борьбы) в 30 весовых категориях (по 10 весовых категорий в каждом из стилей). Комплексные соревнования обслуживают судьи национальной, международной, в том числе олимпийской, категорий.

Первыми по традиции на ковры вышли представители греко-римской борьбы. Схватки были весьма жаркими, но побеждали лишь сильнейшие. В общекомандном зачете в этом виде единоборства на первое место вышли палуаны Шымкента, которые в совокупности набрали 121 балл. На втором месте оказались «классики» из области Жетысу (98 очков), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Восточно-Казахстанской области (94 очка).

Победителями же в индивидуаль­ных схватках стали следующие спорт­смены: в весе до 55 кг – Марлан Мукашев (Астана); до 60 кг – Айбек Сабырбеков (область Абай); до 63 кг – Мухаммедали Мамурбек (Шымкент); до 67 кг – Алмат Кебыспаев (Карагандинская область); до 72 кг – Ибрагим Магомадов (Карагандинская область); до 77 кг – Азат Садыков (Алматы); до 82 кг – Ислам Еволев (Север-Казахстанская область); до 87 кг – Нурсултан Турсынов (область Абай); до 97 кг – Олжас Сырлыбай (Кызылординская область); в супертяжелом весе до 130 кг – Алимхан Сыздыков (Шымкент).