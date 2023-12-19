Шымкент в 2023 году: стратегия развития и экономический бум

Экономика
112
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Очередной материал проекта, запущенного Службой центральных коммуникаций совместно с регионами страны по итогам 2023 года, посвящен городу республиканского значения – Шымкенту, сообщает Ortcom.kz.

Фото: ortcom.kz

Как отмечается, самой хорошей новостью 2023 года для шымкентцев стало утверждение правительством в октябре нового Генерального плана развития города до 2035 года.

Что это дает городу?

Во-первых, развитие третьего мегаполиса в стране пойдет теперь строго по плану. В рамках комплексного развития одного из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, строится объездная железнодорожная ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тыс. пассажиров в сутки. Предусмотрены меры по широкому озеленению города.

Во-вторых, развитие отраслей экономики города продолжится через проведение эффективной промышленной, инфраструктурной, инвестиционной и торговой политик, которые обеспечат повышение производительности, рост конкурентоспособности и качества отечественной продукции, поддержку продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, развитие соответствующей инфраструктуры в рамках реализации действующих государственных и региональных программ.

В-третьих, большое внимание будет уделено вопросам модернизации промышленных территорий. Так, до 2035 года их площадь планируется увеличить на 5 тыс. га за счет строительства новых индустриальных зон, где будут развиваться 14 перспективных промышленных кластеров.

Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу. Предусмотрены вопросы расширения и модернизации телекоммуникационных сетей с использованием технологии Next Generation Network, которая позволит предоставлять жителям широкий спектр инфокоммуникационных услуг.

В общем, запланировано много всего, что должно сделать жизнь горожан комфортнее.

А что же сегодня? Чем южный мегаполис может составить конкуренцию другим городам республиканского значения?

Очень многим. Но начнем по порядку. Основу городской экономики составляют промышленность и бизнес.

В рамках поручения Главы государства по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона в Шымкенте сформирован пул из 229 инвестиционных проектов с созданием более чем 34 тыс. новых постоянных рабочих мест. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 50%. В 2023 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства выделено 20 млрд тенге, уже поддержан 3 400 проект на 18,8 млрд тенге.

На сегодня на 5 производственных площадках реализовано 273 инвестиционных проекта и создано более 8 тысяч рабочих мест.

Также ведется работа по созданию новых 5 производственных зон площадью 867 га, что позволит увеличить производственные площади города. В настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры, необходимой для индустриальной и агроиндустриальной зон «Жулдыз» и «Бозарык».

Положительная динамика наблюдается и в обрабатывающей промышленности. В 2023 году реализовано 8 проектов и создано 443 рабочих места.

В поле зрения местных властей и транспортная инфраструктура. Как уверяют в городском акимате, к концу 2023 года доля хороших и удовлетворительных дорог в Шымкенте будет доведена до 71%.

Впервые в Казахстане в Шымкенте реализуется новый технологичный проект в отношении дорожного покрытия. Дорожное покрытие укладывается на грунтовую дорогу методом ресайклинга с применением современных технологий. Как считают эксперты, новый подход более эффективен и дает положительные результаты по качеству и долговечности дорожного покрытия. За счет применения новых технологий будет решена злободневная проблема грунтовых дорог, которая существует уже много лет.

Также в целях ликвидации пробок на улицах мегаполиса на 150 перекрестках внедрена современная интеллектуальная транспортная система, которая автоматически регулирует движение транспорта и оптимизирует работу светофоров.

Кроме того, завершается строительство нового терминала аэропорта, который повысит пропускную способность пассажиров с 200 человек в час до 2000 человек. Реконструкция железнодорожного вокзала позволит повысить пропускную способность пассажиров. Оба объекта строятся с участием частных инвесторов.

Одной из важных проблем в Шымкенте является обеспечение населения природным газом. В текущем году завершатся строительные работы на 2 магистральных газопроводах и в 3 населенных пунктах. В итоге уровень охвата природным газом увеличится с 94% до 96%.

Городские власти держат руку на пульсе по решению жилищной проблемы. Так, до конца 2023 года в городе будет введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья.

Одной из важных проблем является удержание цен на продукты питания и товары первой необходимости на низком уровне. Именно этот показатель является своеобразным барометром настроения горожан. В целях стабилизации цен в 100 торговых точках Шымкента реализуются продовольственные товары первой необходимости по ценам ниже рыночных на 10-15%. Продовольственные ярмарки, а их с начала года проведено 402, организуются в 8 наиболее густонаселенных точках города.

Для создания продовольственного пояса заключен меморандум с турецкой компанией «Alarko Holding» по строительству современного тепличного комплекса на 500 га, который станет самым большим по площади в стране. Проект позволит создать более 5 тыс. рабочих мест и полностью решит дефицит и доступность продовольствия в регионе, а также позволит увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции.

В социальной сфере на первом месте образование и здравоохранение. В текущем году в Шымкенте построено 22 новые школы, в том числе 19 частных школ. Кроме этого, в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 18 общеобразовательных школ, из них в текущем году начато строительство 12 школ. Особо подчеркивается, что отныне полностью решена проблема трехсменных школ.

В целях обеспечения учащихся комфортными условиями обучения более 134 тыс. учащихся начальных классов города охвачены бесплатным горячим питанием и около 55 тыс. учащихся обеспечены школьной формой. Для занятий детей во внеурочное время открыт Дворец школьников на 500 мест.

Об эффективности системы здравоохранения Шымкента свидетельствует тот факт, что общий показатель смертности по городу за текущий год снизился на 11%, смертность от болезней системы кровообращения - на 26%, младенческая смертность – на 8,5%, смертность от рака - на 0,5%.

Шымкент является вторым городом в Казахстане, где осуществляется пересадка сердца. Так, в июле текущего года здесь впервые в истории города была произведена трансплантация сердца. Ранее подобного рода операции проводились только в столице, но и теперь это стало возможным и в регионах страны. И это очевидное достижение как отечественной медицины, так и шымкентских врачей.

Кроме того, в настоящее время в Шымкенте в медицинских учреждениях внедряется проект по открытию центров лучших практик первичной медико-санитарной помощи. Это позволит поднять на новый уровень качество здравоохранения города.

Шымкент по праву становится одним из ведущих спортивных центров страны. В настоящее время в городе насчитывается 1 077 спортивных объектов практически по всем видам спорта.  Из самых новых объектов можно назвать спорткомплекс настольного тенниса, новый городской ипподром и тренировочный комплекс спортшколы №20. Также реконструирован стадион «Металлург» и открыта 1 спортивная школа.

Как утверждают в акимате, охват городского населения массовыми видами спорта составляет более 42 процентов. Наиболее значимым для спортивной общественности и всех жителей Шымкента является тот факт, что футбольный клуб «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.

Приоритетом деятельности государственных структур является обеспечение комфортного проживания горожан, которое включает в себя, в частности, повышение занятости населения и увеличение размера заработной платы.

В 2023 году месячная заработная плата служащих в сфере образования, спорта выросла на 25-30%, здравоохранения и общественной безопасности на 30%, других гражданских служащих - на 22%. Также с 2023 года была предусмотрена надбавка более 16 тыс. бюджетным служащим с низкой заработной платой. В результате объем средней заработной платы в регионе вырос на 17,6%, подчеркивают в акимате города.

Важным для горожан событием 2023 года стал и возврат в собственность города сквера «Спутник» и Дворца культуры «Фосфорник», которые были заброшены на протяжении многих лет. Ремонтные работы по восстановлению Дворца и прилегающей парковой зоны начнутся в ближайшее время.   

В целом итоги Шымкента в 2023 году свидетельствуют о том, что третий мегаполис в стране идет в ногу со временем и имеет большие планы на развитие.

 

#регионы #Шымкент #развитие

Популярное

Все
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Cколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году
Студент погиб при обрушении в здании дворца фосфорников в Шымкенте
Итоги года: новые школы и общежития, увеличение образовательных грантов и стипендий
8-летний ребенок попал в огненную ловушку в своей квартире в Павлодаре
Какое оборудование, используемое для производства наркотиков, взяли под спецконтроль
Новые виды нарушений начал фиксировать "Сергек" в Алматы
Землетрясение произошло в Китае: число погибших превысило 100 человек
Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики
18-летний таксист пропал по дороге из Астаны в Караганду
Более 2 300 дорожных рабочих убирают снег в Астане
Подозреваемых в сбыте наркотиков помог задержать Telegram-бот в СКО
Более чем за миллиард: подстанцию по завышенной цене хотели купить чиновники в Кокшетау
Проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв
Замглавы управления энергетики Шымкента погиб в ДТП
Жаннат Дубирова стала вице-министром промышленности и строительства
Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
Реформы не ради реформ - казахстанский политолог об итогах 2023 года
У единой системы управления транспортными документами появится мобильная версия
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
Стартовали с победы
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
В борьбе за автономию и исконные земли
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
«Я наполнен тревожными токами века…»
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Сильные регионы - сильная страна: Алматинская область в 202…
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахста…
Обувь в Казахстане подорожала на 13% за год
Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]