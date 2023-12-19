Шымкент в 2023 году: стратегия развития и экономический бум

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Как отмечается, самой хорошей новостью 2023 года для шымкентцев стало утверждение правительством в октябре нового Генерального плана развития города до 2035 года.

Что это дает городу?

Во-первых, развитие третьего мегаполиса в стране пойдет теперь строго по плану. В рамках комплексного развития одного из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, строится объездная железнодорожная ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тыс. пассажиров в сутки. Предусмотрены меры по широкому озеленению города.

Во-вторых, развитие отраслей экономики города продолжится через проведение эффективной промышленной, инфраструктурной, инвестиционной и торговой политик, которые обеспечат повышение производительности, рост конкурентоспособности и качества отечественной продукции, поддержку продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, развитие соответствующей инфраструктуры в рамках реализации действующих государственных и региональных программ.

В-третьих, большое внимание будет уделено вопросам модернизации промышленных территорий. Так, до 2035 года их площадь планируется увеличить на 5 тыс. га за счет строительства новых индустриальных зон, где будут развиваться 14 перспективных промышленных кластеров.

Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу. Предусмотрены вопросы расширения и модернизации телекоммуникационных сетей с использованием технологии Next Generation Network, которая позволит предоставлять жителям широкий спектр инфокоммуникационных услуг.

В общем, запланировано много всего, что должно сделать жизнь горожан комфортнее.

А что же сегодня? Чем южный мегаполис может составить конкуренцию другим городам республиканского значения?

Очень многим. Но начнем по порядку. Основу городской экономики составляют промышленность и бизнес.

В рамках поручения Главы государства по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона в Шымкенте сформирован пул из 229 инвестиционных проектов с созданием более чем 34 тыс. новых постоянных рабочих мест. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 50%. В 2023 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства выделено 20 млрд тенге, уже поддержан 3 400 проект на 18,8 млрд тенге.

На сегодня на 5 производственных площадках реализовано 273 инвестиционных проекта и создано более 8 тысяч рабочих мест.

Также ведется работа по созданию новых 5 производственных зон площадью 867 га, что позволит увеличить производственные площади города. В настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры, необходимой для индустриальной и агроиндустриальной зон «Жулдыз» и «Бозарык».

Положительная динамика наблюдается и в обрабатывающей промышленности. В 2023 году реализовано 8 проектов и создано 443 рабочих места.

В поле зрения местных властей и транспортная инфраструктура. Как уверяют в городском акимате, к концу 2023 года доля хороших и удовлетворительных дорог в Шымкенте будет доведена до 71%.

Впервые в Казахстане в Шымкенте реализуется новый технологичный проект в отношении дорожного покрытия. Дорожное покрытие укладывается на грунтовую дорогу методом ресайклинга с применением современных технологий. Как считают эксперты, новый подход более эффективен и дает положительные результаты по качеству и долговечности дорожного покрытия. За счет применения новых технологий будет решена злободневная проблема грунтовых дорог, которая существует уже много лет.

Также в целях ликвидации пробок на улицах мегаполиса на 150 перекрестках внедрена современная интеллектуальная транспортная система, которая автоматически регулирует движение транспорта и оптимизирует работу светофоров.

Кроме того, завершается строительство нового терминала аэропорта, который повысит пропускную способность пассажиров с 200 человек в час до 2000 человек. Реконструкция железнодорожного вокзала позволит повысить пропускную способность пассажиров. Оба объекта строятся с участием частных инвесторов.

Одной из важных проблем в Шымкенте является обеспечение населения природным газом. В текущем году завершатся строительные работы на 2 магистральных газопроводах и в 3 населенных пунктах. В итоге уровень охвата природным газом увеличится с 94% до 96%.

Городские власти держат руку на пульсе по решению жилищной проблемы. Так, до конца 2023 года в городе будет введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья.

Одной из важных проблем является удержание цен на продукты питания и товары первой необходимости на низком уровне. Именно этот показатель является своеобразным барометром настроения горожан. В целях стабилизации цен в 100 торговых точках Шымкента реализуются продовольственные товары первой необходимости по ценам ниже рыночных на 10-15%. Продовольственные ярмарки, а их с начала года проведено 402, организуются в 8 наиболее густонаселенных точках города.

Для создания продовольственного пояса заключен меморандум с турецкой компанией «Alarko Holding» по строительству современного тепличного комплекса на 500 га, который станет самым большим по площади в стране. Проект позволит создать более 5 тыс. рабочих мест и полностью решит дефицит и доступность продовольствия в регионе, а также позволит увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции.

В социальной сфере на первом месте образование и здравоохранение. В текущем году в Шымкенте построено 22 новые школы, в том числе 19 частных школ. Кроме этого, в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 18 общеобразовательных школ, из них в текущем году начато строительство 12 школ. Особо подчеркивается, что отныне полностью решена проблема трехсменных школ.

В целях обеспечения учащихся комфортными условиями обучения более 134 тыс. учащихся начальных классов города охвачены бесплатным горячим питанием и около 55 тыс. учащихся обеспечены школьной формой. Для занятий детей во внеурочное время открыт Дворец школьников на 500 мест.

Об эффективности системы здравоохранения Шымкента свидетельствует тот факт, что общий показатель смертности по городу за текущий год снизился на 11%, смертность от болезней системы кровообращения - на 26%, младенческая смертность – на 8,5%, смертность от рака - на 0,5%.

Шымкент является вторым городом в Казахстане, где осуществляется пересадка сердца. Так, в июле текущего года здесь впервые в истории города была произведена трансплантация сердца. Ранее подобного рода операции проводились только в столице, но и теперь это стало возможным и в регионах страны. И это очевидное достижение как отечественной медицины, так и шымкентских врачей.

Кроме того, в настоящее время в Шымкенте в медицинских учреждениях внедряется проект по открытию центров лучших практик первичной медико-санитарной помощи. Это позволит поднять на новый уровень качество здравоохранения города.

Шымкент по праву становится одним из ведущих спортивных центров страны. В настоящее время в городе насчитывается 1 077 спортивных объектов практически по всем видам спорта. Из самых новых объектов можно назвать спорткомплекс настольного тенниса, новый городской ипподром и тренировочный комплекс спортшколы №20. Также реконструирован стадион «Металлург» и открыта 1 спортивная школа.

Как утверждают в акимате, охват городского населения массовыми видами спорта составляет более 42 процентов. Наиболее значимым для спортивной общественности и всех жителей Шымкента является тот факт, что футбольный клуб «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.

Приоритетом деятельности государственных структур является обеспечение комфортного проживания горожан, которое включает в себя, в частности, повышение занятости населения и увеличение размера заработной платы.

В 2023 году месячная заработная плата служащих в сфере образования, спорта выросла на 25-30%, здравоохранения и общественной безопасности на 30%, других гражданских служащих - на 22%. Также с 2023 года была предусмотрена надбавка более 16 тыс. бюджетным служащим с низкой заработной платой. В результате объем средней заработной платы в регионе вырос на 17,6%, подчеркивают в акимате города.

Важным для горожан событием 2023 года стал и возврат в собственность города сквера «Спутник» и Дворца культуры «Фосфорник», которые были заброшены на протяжении многих лет. Ремонтные работы по восстановлению Дворца и прилегающей парковой зоны начнутся в ближайшее время.

В целом итоги Шымкента в 2023 году свидетельствуют о том, что третий мегаполис в стране идет в ногу со временем и имеет большие планы на развитие.