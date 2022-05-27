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Шымкентец избил жену на улице – комментарий полиции

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали видео с избиением женщины на улице города, сообщает Kazpravda.kz.

Видео опубликовал городской паблик Shymkent.online.

"Звонила полчаса назад в полицию, до сих пор не приехали. Он увёл ее дальше, судьба неизвестна. По пути в магазин видела только девушку и маленькую девочку, они шли за руку. Девушка была напугана и оглядывалась по сторонам. Уже на обратном пути увидела, как он толкает ее силой. Тащил куда-то, она плакала и шла. Он не переставал ее бить и толкать. На меня напал, чтобы телефон убрала. Говорит, что такое бывает в семейной жизни, значит и случай не первый», - рассказала подписчица паблика, приславшее видео.

Сообщается, что инцидент произошёл по улице Дулати.

"В соцсетях распространяется видео, где мужчина избивает женщину на улице в городе Шымкент. В связи с этим разъясняем: сегодня, 27 мая, на пульт 102 Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение о том, что мужчина на улице избивает женщину. На место оперативно прибыли участковые инспекторы. В ходе проверки полицейские установили, что в результате семейной ссоры
муж избил свою жену", - проинформировали в ДП города.

В полиции отметили, что женщина отказалась от каких либо заявлений.

"Участковые инспекторы провели профилактическую беседу с главой семейства и выписали защитное предписание. При повторе подобного поведения мужчине грозит административный арест", - добавили в департаменте.

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