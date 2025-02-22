Сибирскую косулю застрелили браконьеры в нацпарке «Кокшетау»
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За незаконную охоту задержаны двое браконьеров, передает Kazpravda.kz
21 февраля 2025 около при проведении рейдовых мероприятий государственными инспекторами ГНПП «Кокшетау» и сотрудниками Зерендинского отдела полиции на территории филиала «Орманды булак» нацпарка выявлен факт браконьерства.
Задержаны 2 местных жителя, которые занимались незаконной охотой верхом на лошадях.
При проведении осмотра местности была обнаружена туша сибирской косули и огнестрельное оружие.
По данному факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 337 УК РК.