Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева

Жителя города Сатпаева подозревают в незаконном предпринимательстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации.

Из теневого оборота изъяли более 140 тысяч пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге.

Проводится досудебное расследование.