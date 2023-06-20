Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева
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Жителя города Сатпаева подозревают в незаконном предпринимательстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации.
Из теневого оборота изъяли более 140 тысяч пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге.
Проводится досудебное расследование.