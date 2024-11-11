Сигэру Исибу избрали премьером Японии

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Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром. В ходе голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, имеющей приоритет при решении вопроса о главе правительства, он набрал более половины голосов депутатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Исиба заручился поддержкой 221 парламентария, а председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода - 160 депутатов. Всего был подан 381 действительный голос.

В течение дня Исиба сформирует уже второе свое правительство после того, как 1 октября начала работу его администрация.

Как ожидается, его состав практически не изменится, за исключением постов министров, которые не смогли переизбраться в парламент на выборах 27 октября. Так, министром юстиции станет Кэйсукэ Судзуки, главой Минсельхоза - Таку Это. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, которую традиционной занимает представитель младшего партнера в коалиции партии «Комэйто», как ожидается, займет Хиромаса Накано. Во второй половине дня состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито.

Второе по счету правительство Японии во главе с Исибой является правительством меньшинства. По итогам досрочных выборов в нижнюю палату парламента коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» потеряли большинство. В ходе консультаций перед специальной сессией парламента ни одна из малых партий не выразила намерения присоединиться к коалиции. В результате ЛДП не сможет беспроблемно проводить в парламенте все свои инициативы, что может привести к длительным переговорам с малыми оппозиционными партиями.