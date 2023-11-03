Сила бирюзового паспорта

Заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК прошло под председательством государственного советника Ерлана Карина.

На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника Президента РК по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и других ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии.

Председатель комиссии отметил положительную тенденцию снижения числа лиц, желающих выйти из казах­станского гражданства, более чем в 15 раз за последние 4 года. Так, если в 2019 году таких лиц было 1,7 тыс., в 2020-м – 0,9 тыс., то в 2021-м – 123, в 2022-м – 114 человек.

По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.