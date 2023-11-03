Сила бирюзового паспорта

Общество
10
Александр Бри

Отказываться от казахстанского гражданства стали в 15 раз меньше.

Заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК прошло под председательством государственного советника Ерлана Карина.

На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника Президента РК по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и других ответственных должностных лиц о состоянии работы соответствующих государственных органов в рамках основных направлений деятельности комиссии.

Председатель комиссии отметил положительную тенденцию снижения числа лиц, желающих выйти из казах­станского гражданства, более чем в 15 раз за последние 4 года. Так, если в 2019 году таких лиц было 1,7 тыс., в 2020-м – 0,9 тыс., то в 2021-м – 123, в 2022-м – 114 человек.

По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.

#заседание #комиссия #паспорт #гражданство

Популярное

Все
Билет в детство
Сильные духом
В зоосаде новый питомец
О наших сокровищах узнает весь мир
Лесные «глюки»
Полтора века на страже здоровья
«Ты здесь на везение не уповай...»
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахский мейнстрим-кинематограф
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Полтора века на страже здоровья
О наших сокровищах узнает весь мир
В зоосаде новый питомец
Билет в детство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]