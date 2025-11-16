В Астане завершился полуфинал первого Азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star – беспрецедентного по охвату музыкального шоу, которое объединило исполнителей из 12 стран и собрало многомиллионную аудиторию зрителей по всему миру, передает Kazpravda.kz
Девятый эпизод стал одним из самых напряженных и эмоциональных в сезоне.
По итогам полуфинала в финальную семерку вошли:
• ALEM (Казахстан)
• Язмин Азиз (Малайзия)
• Автандил Абесламидзе (Грузия)
• Мишель Джозеф (Монголия)
• Чжан Хэ Сюань (Китай)
• Саро Геворгян (Армения)
• Мадинабону Адылова (Узбекистан)
Предпоследний эпизод стал, по признанию международного жюри, самым сложным: участники впервые выступили в дуэтах с казахстанскими артистами 6eluchchi, A.Z., Маржан Арапбаевой и Mona Songz, что позволило раскрыть их вокал в новых стилях и сочетаниях.
Полуфиналисты исполнили авторские песни, национальные произведения и хиты своих стран, демонстрируя уровень, достойный международных площадок.
Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов такого масштаба. В проекте участвуют исполнители из:
Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.
Все они – победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.
С первых эпизодов проект превратился в крупный кросс-культурный медиапродукт, который формирует уникальное пространство творческого обмена между странами региона.
Кроме того, Silk Way Star стал одним из самых масштабных музыкальных проектов последних лет. Совокупная потенциальная аудитория трансляций в странах-участницах и на международных телеканалах превышает 1 млрд зрителей. Такой охват делает проект новым культурным брендом Центральной Азии и усиливает интерес к региональной музыкальной сцене.
Зрители от Баку до Улан-Батора
Silk Way Star выходит в эфир на:
• Space TV (Азербайджан)
• «Сафина» (Таджикистан)
• «Музыка» и «Маданият» (Кыргызстан)
• UBS и «АИСТ Глобал» (Монголия)
• Zor TV (Узбекистан)
• Georgian Times (Грузия)
В Казахстане эпизоды транслируются каждую субботу в 20:00 на Jibek Joly и в 22:30 на международном телеканале Silk Way.
Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.
Финальный эпизод состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.
Победитель первого азиатского мегапроекта будет определен по комбинированной системе:
50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование зрителей.
Каждый желающий может поддержать своего фаворита на сайте silkwaystar.org.
Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).