Фото: ТРК Президента РК

Правило голосования на шоу разработано по примеру таких международных конкурсов как Евровидение, для обеспечения максимальной прозрачности и объективности в отношении всех конкурсантов.

Голосование зрителей за участников конкурса будет осуществляться на официальном сайте проекта: silkwaystar.org во время трансляции финала проекта в прямом эфире на телеканале Jibek Joly 22 ноября в 20:00 ч.

Порядок голосования для зрителей:

Шаг-1: для того, чтобы проголосовать за конкурсанта, Вам необходимо отсканировать QR-код, отображаемый на экране ТВ во время шоу, с помощью смартфона. QR-код перенаправит вас на официальный сайт голосования.

Шаг-2: после прохождения на сайт конкурса, Вы увидите флаги стран участников конкурса. Вы может выбрать понравившегося участника и поставить ему свою оценку по шкале от 0 до 12. Вы можете оценить на сайте творчество всех финалистов, кроме участника из своей страны.

ВАЖНО! Согласно правилам голосования, зрители не могут голосовать за участника, представляющего его собственную страну! Данное правило призвано обеспечить объективность и беспристрастность оценки.

ВНИМАНИЕ! Голосование доступно строго в период прямого эфира, о начале и завершении которого будет объявлено ведущими конкурса.

Напомним, в гранд-финал проекта Silk Way Star вышли:

- ALEM (Казахстан);

- Язмин Азиз (Малайзия);

- Автандил Абесламидзе (Грузия);

- Мишель Джозеф (Монголия);

- Чжан Хэ Сюань (Китай);

- Саро Геворгян (Армения);

- Мадинабону Адылова (Узбекистан).

Проект Silk Way Star реализуется в рамках соглашения между телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).