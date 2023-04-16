Сильная метель спровоцировала ДТП в Актюбинской области

За сутки на автодорогах Актюбинской области спасено 23 человека, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Из-за шквального ветра в регионе машины съезжали на обочину и оказывались в кювете.

Так, 15 апреля на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 820 км автодороги Самара - Шымкент Хромтауского района автомобиль с пассажирами попал в кювет и необходима эвакуация.

Спасатели отправились на место вызова на спец технике Трэкол. В результате эвакуировано 20 человек, из них трое детей. Они были доставлены в Хромтау и Акжарский район.

В тот же день, в 23:50, поступило сообщение о необходимости эвакуации людей из поврежденного легкового автомобиля на территории села Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района. Три человека доставлены в Кандыагаш.