Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

По прогнозам синоптиков «Казгидромета», на северо-западе, севере РК ожидаются дожди и прохлада, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На большей части республики прохождение северо-западного циклона обусловит неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, 18-19 июня на северо-западе, севере страны прогнозируется сильный дождь, возможен град.

На северо-западе, севере РК ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 17-25 до 15-23 тепла, днем от 25-35 до 20-31 тепла.

В центре страны ночью понижение 18-25 до 15-22 тепла, днем 17-18 июня сильная жара 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса, 19 июня понижение до 27-32 тепла.

На востоке ожидается повышение ночью от 12-23 до 17-25 тепла, днем от 27-35 тепла до сильной жары 35-39 градусов, 19 июня в отдельных районах очень сильная жара 40 градусов.

На юго-востоке небольшое повышение от 18-23 до 20-25 тепла, днем сильная жара 35-39 градусов, 18-19 июня в отдельных районах очень сильная жара 42 градуса.

Днем в южных регионах ожидается спад жары от сильной жары 43-46 градусов до 30-38 тепла.


 

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