Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в центре.

10-11 июля на юго-востоке, 11-12 июля на севере, востоке РК - сильные дожди, град, шквал.

По республике ожидается усиление ветра.

Днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара 40-44 градусов.

В северных регионах прогнозируется понижение дневных температур от 22-27 до 17-23 тепла, на востоке основной фон температуры 20-28 тепла.

На юге ожидается постепенное повышение от 25-37 тепла до сильной жары 38-43 градуса, на юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки 25-30 градусов тепла.