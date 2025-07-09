Сильная жара накроет Казахстан

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в центре.

10-11 июля на юго-востоке, 11-12 июля на севере, востоке РК - сильные дожди, град, шквал.

По республике ожидается усиление ветра.

Днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара 40-44 градусов.

В северных регионах прогнозируется понижение дневных температур от 22-27 до 17-23 тепла, на востоке основной фон температуры 20-28 тепла.

На юге ожидается постепенное повышение от 25-37 тепла до сильной жары 38-43 градуса, на юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки 25-30 градусов тепла.

#погода #Казгидромет #жара #синоптики

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