Сильная жара ожидается в ряде регионов 26 июня

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию Казахстана, вызовут дожди с грозами, на западе страны - сильные дожди. Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны преимущественно без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – шквал, град.