Сильная жара ожидается в ряде регионов 26 июня
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Прогноз на среду, 26 июня, опубликовал «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию Казахстана, вызовут дожди с грозами, на западе страны - сильные дожди. Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны преимущественно без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – шквал, град.
«Днем в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Мангыстауской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара», - говорится в сообщении.