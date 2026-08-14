Сильная жара сменится дождями и похолоданием в Казахстане

Погода
Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют резкое понижение температуры 15-17 августа в разных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны прогнозируются дождь, гроза, порывистый ветер, выпадения града, лишь на западе страны и в Кызылординской области ожидается погода без осадков.

На западе, северо-западе, севере, в центре страны ночью и утром ожидается туман. Сильный дождь ожидается 15 августа Костанайской, 15-16 августа в СКО, Акмолинской, 16 августа в Павлодарской областях.

Температура воздуха: на западе страны днем температура повысится с 18–26° до 25–33° тепла. В Актюбинской области существенных изменений не ожидается: основной температурный фон составит 20–30° тепла.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируется понижение температуры: ночью от 15–20° до 7–12° тепла, днем от 20–30° до 15–20° тепла. В Акмолинской и Павлодарской областях ночью температура понизится от 15–20° до 10–15° тепла, днем от 30–35° до 17–25° тепла.

В центральных и восточных регионах страны ожидается спад сильной жары. На юге этих регионов температура днем понизится от 34–39°, на юге региона - от очень сильной жары 40–41° до 23–33° тепла.

На юге Казахстана дневная температура понизится от сильной жары 38–44° до 30–37° тепла. На юго-востоке страны температура днем понизится от сильной жары 34–39°, на севере региона - от очень сильной жары 40–43° до 30–36°.

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