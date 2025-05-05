Сильное землетрясение зафиксировано в Мексике
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Очаг залегал на глубине 269 километров
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в Мексике, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Толчки зафиксированы в 28 километрах к юго-западу от города Акала штата Чиапас в 02:28 по местному времени (13:28 по времени Астаны).
Информация о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях в результате землетрясения не поступала.
Напомним, в конце марта мощное землетрясение произошло в Мьянме, которое также затронуло соседние страны. По последним данным, тогда в Мьянме погибли более 3 500 человек.
14 апреля в Мьянме произошло новое землетрясение.