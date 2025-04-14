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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 10 км к западу от города Нейпьидо, столицы Мьянмы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По данным Метеорологического департамента Таиланда, землетрясение было зафиксировано в 03:02, очаг залегал на глубине 10 км. В разных частях страны были отмечены подземные толчки магнитудой от 3,4 до 3,9.

О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

В конце марта мощное землетрясение было зафиксировано в Таиланде и Мьянме. В результате землетрясения в Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка.

По последним данным, в Мьянме более 3 500 человек погибли в результате землетрясения.