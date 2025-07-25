Сильные дожди накроют Казахстан
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По прогнозам синоптиков «Казгидромета», в ближайшие дни значительных изменений в температурном фоне не ожидается, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, синоптическую ситуацию над Казахстаном в ближайшие дни сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, в центре республики – сильные дожди, град, шквал.
По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Значительных изменений в температурном фоне не ожидаются, на востоке, юго-востоке сохраняется очень сильная жара до 42 градусов.