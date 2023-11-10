Сильные дожди ожидают казахстанцев в выходные дни

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 ноября предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По информации метеорологов, в ближайшие дни с очередным Атлантическим циклоном на большей части территории Казахстана ожидается осадочная, при этом довольно-таки теплая погода для ноября. 

Отмечается, что смещаясь с запада на восток, циклон вызовет на своем пути обильные осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, в дневное время преимущественно в виде дождя.

"Сильные дожди ожидаются 11 ноября на северо-западе, 12 ноября на юге, 13 ноября на юго-востоке страны, в горных районах юга и юго-востока республики сильные осадки (дождь и снег). С 12 ноября на запад начнет распространятся отрог антициклона, с чем ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 8-18 тепла", - сообщили в "Казгидромет".

По данным синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

 

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