Сильные дожди с градом ожидаются в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 14-16 мая, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие выходные дни синоптическая ситуация Казахстана обусловится теплым сектором Североатлантического циклона и прохождением связанных с ним атмосферных фронтов, из-за чего пройдут дожди, на востоке, западе и в горных, предгорных районах - сильные дожди с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра.

"Но несмотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 17-25 градусов тепла, а на юге страны повышение будет достигать от 18-28 до 23-35 градусов тепла", – говорится в сообщении.