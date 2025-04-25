Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град. Сильные дожди прогнозируются 27 апреля в ЗКО, Акмолинской, 28 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

На западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман.

Ночью 26 апреля в области Абай, 26-27 апреля в ВКО ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Температурный фон:

На западе страны понижение ночью от 10-15 до 2-10 тепла, днем от 20-27 до 6-14 тепла.

На юго-западе страны понижение ночью от 12-20 до 7-15, днем 20-30 тепла, 28 апреля понижение до 10-18 тепла.

На северо-западе страны понижение ночью от 10-17 до 7-12 тепла, днем от 20-28 до 12-22 тепла.

На севере страны ночью повышение от 5-10 до 10-17 тепла, днем понижение от 21-28 до 18-23 тепла.

В центре страны колебание ночью от 5-15 до 12-17 тепла, днем основной фон 23-30 тепла.

На востоке ночью повышение от 1-8 тепла, на северо-востоке региона заморозки 1-3 градуса до 10-15 тепла, днем от 20-27 до 23-31 тепла.

На юге повышение ночью от 15-20 до 17-23 тепла, днем от 28-33 до 32-37 тепла.

На юго-востоке повышение ночью от 5-17 до 10-20 тепла, днем от 22-30 до 27-35 тепла.