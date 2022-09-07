Сильные духом

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Дмитрий Норкин

На прошедшем в Оксфорде (Великобритания) Европейском чемпионате среди людей, перенесших трансплантацию органов и находящихся на диализе, сборная Казахстана завоевала 12 медалей.

В копилке нашей команды 1 золотая, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Всего в чемпионате приняли участие более 400 спортсменов из 26 стран – членов Европейской федерации спорта. Казахстан в данной федерации с 2018 года представляет общественное объединение трансплантированных больных «Өмір тынысы».

На европейское первенство наша сборная отправилась в составе 16 спортсменов, призеров республиканских соревнований, перенесших трансплантацию сердца и почек, а также находящихся на диализе. Участники состязались по следующим видам спорта: плавание, настольный теннис, дартс, боулинг и полноценная мужская команда по волейболу.

Так, Лаура Табажанова одержала побе­ду в соревнованиях по настольному теннису среди женщин, а среди мужчин здесь второе место занял Еламан Даулет­хан. Серебряную и бронзовую медали в плавании на 50 м сборной принесли Марат Житписпаев и Гульмира Нугманова. Две серебряные медали завоевали в парном боулинге Ержан Мухамадиев и Успанов Жанибек. «Серебро» в соревнованиях по дартсу нам принесли Ержан Мухамадиев, Аят Айтманов и Мухамет Опабеков.

Стоит отметить, что главной целью проведения Европейского чемпионата является привлечение внимания к развитию донорства органов и демонстрация возможностей пациентов после трансплантации. А участие команды Казахстана в таких международных соревнованиях говорит о высоком уровне развития отечественной медицины, где на сегодня соз­дана вся инфра­структурная и технологическая база для проведения операций по пересадке органов. Трансплантация полностью возвращает людей к полноценной жизни, повышает ее качество. Их физическое состояние позволяет заниматься спортом и даже защищать честь страны на международных спортивных площадках.

По словам председателя общественного объединения «Өмір тынысы» Жанибека Успанова, участие команды Казахстана в данном чемпионате стало возможным благодаря поддержке Ералы Тугжанова, бывшего заместителя Премьер-министра РК, который в 2017 году, будучи акимом Мангистауской области, помог провести первые соревнования в Актау. Финансовую поддержку оказал и Фонд развития индустрии туризма и спорта Sportqory.

Сегодня в Казахстане особое внимание уделяется развитию массового спорта. Но, к сожалению, некоторые местные исполнительные органы еще никак не могут перестроиться и отказывают в командировании спортсменов данной категории для участия в республиканских отборочных соревнованиях, а ведь у них, как показывает состоявшийся чемпионат, очень большой потенциал, в том числе и на международном уровне.

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