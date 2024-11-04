Сильные осадки и ветер накроют Казахстан 5-7 ноября

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 5-7 ноября, предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, с быстрой сменой барических полей на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки - дождь со снегом, гололед, низовая метель, порывистый ветер, туман.

Сильные осадки прогнозируются 5 ноября на западе, 6 ноября - на севере, 6-7 ноября - на востоке, юге, юго-востоке страны.

Лишь 5 ноября в северных, северо-западных регионах погода будет без осадков, отметили синоптики.

На востоке, юге, юго-востоке республики к концу периода ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 5 тепла, в горных районах 8 мороза, днем до 0-7 тепла, в горных районах 2 мороза, добавили в Казгидромете.

 

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