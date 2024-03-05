Сим-сим, закройся!
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Лаура Тусупбекова
Наверное, каждому казахстанцу хотя бы раз звонил банковский работник с предложением назвать реквизиты банковской карты из-за якобы попытки взлома карты. Многие мои знакомые, особенно поначалу, когда такие звоночки только вошли в нашу повседневность, теряли в результате своей доверчивости огромные суммы. Расследование показало нелегальную деятельность некоторых операторов IP-телефонии, а уполномоченные органы не всегда могут эффективно бороться с такого рода преступлениями.