Аида Балаева поздравила Джеки Чана с началом съемок в Казахстане

Сегодня в Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum («Доспехи бога: Ультиматум») с участием всемирно известного актера Джеки Чана, сообщает Kazpravda.kz

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и международной киноиндустрии.

Приветствуя гостя, вице-премьер выразила признательность за его вклад в развитие казахстанско-китайских отношений.

«Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках», - отметила Аида Балаева.

В ходе встречи Джеки Чан пообщался с талантливыми юными художниками Алматы и молодыми кинематографистами – выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Он пожелал успехов на творческом пути и отметил важность постоянного развития и любви к своему делу. В память о встрече дети подарили знаменитому актеру его портреты .

Кульминацией мероприятия стала памятная фотография с традиционной кинотарелкой – общепринятого мирового символа начала съемочного процесса, ознаменовавшая официальный старт производства фильма.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производство фильма осуществляют казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская компания Billion Target.

Съемки фильма пройдут на территории Республики Казахстан с июля по октябрь 2026 года под руководством казахстанского режиссера-постановщика Роберта Куна. Картина ориентирована на широкий международный прокат. Основными съемочными площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области.

Проект носит стратегический и имиджевый характер для Казахстана. Его реализация будет способствовать продвижению культурного, туристического и инвестиционного потенциала страны, развитию кинотуризма, укреплению международного сотрудничества и повышению узнаваемости Казахстана как современной площадки для съемок крупных мировых кинопроектов.