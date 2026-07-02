Жива душа степи

Культура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане состоялся городской конкурс исполнителей кюя «Күйшілер Тұран даласына», объединивший молодых музыкантов – хранителей одной из самых самобытных традиций казахской культуры.

фото пресс-службы облакимата

Нынешний конкурс оказался символичным сразу по нескольким причинам. Он был посвящен 165-летию выдающейся казахской кюйши, композитора, народной артистки Казахстана Дины Нурпеисовой.

Организованный акиматом города Туркестана конкурс объединил два десятка молодых исполнителей в возрасте от 9 до 21 года. Для каждого из них выступление стало не просто соревнованием за призовые места, а возможностью прикоснуться к многовековой исполнительской традиции. Через музыку они не только совершенствуют мастерство, но и осваивают язык национальной памяти, в которой каждый кюй хранит свою историю, характер и философию.

Открывая конкурс, заместитель акима Туркестана Мадияр Алипов, депутат областного маслихата Калима Жантореева и председатель городского маслихата Гаппар Сарсенбаев подчеркнули, что сохранение национального искусства является важнейшей задачей общества. По их словам, культурное наследие остается одним из ключевых факторов укрепления национальной идентичности и воспитания подрастающего поколения в духе уважения к своим истокам.

Победители были определены в двух возрастных категориях. Гран-при среди младших участников завоевала музыкальная школа «Акжайык» им. А. Абдусаламулы. В старшей группе высшей награды удостоен Даурен Маханбет. Были вручены и специальные премии, посвященные именам выдающихся мастеров казахского кюя – Дины Нурпеисовой, Сугира Алиулы и Толегена Момбекова.

Но главным итогом конкурса стали не дипломы и награды. Куда важнее то, что на туркестанской сцене вновь прозвучали кюи, которые на протяжении столетий формировали духовный код казахского народа.

Сегодня, когда Казахстан уделяет особое внимание развитию национальной культуры и поддержке творческой молодежи, подобные проекты приобретают особую общественную значимость. Они помогают сохранить бесценное наследие предков, открывают­ новые таланты и доказывают, что традиции не остаются музейным экс­понатом, а продолжают жить, развиваться и вдохновлять.

Недаром говорят: пока звучит домбра, жива душа степи. И конкурс «Күйшілер Тұран даласына» еще раз убедительно подтвердил справедливость этих слов.

#культура #конкурс #Туркестан #Күйшілер Тұран даласына

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