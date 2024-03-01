Сингапур начнет обучать авиационных специалистов Казахстана

Программы обучения будут касаться таких областей, как авиационная безопасность и авиационный менеджмент

Фото: пресс-служба КГА МТ РК

Авиационная администрация Казахстана (AAK) и Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области авиационной подготовки для поддержки роста авиационного сектора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА.

Меморандум был подписан генеральным директором AAK Каталином Раду и генеральным директором CAAS Хан Кок Хуаном в рамках Авиационного саммита Чанги.

Документ предусматривает, что Сингапур и Казахстан будут сотрудничать в области организации специализированных программ подготовки авиационных специалистов в РК. Программы, которые будут проводиться Сингапурской авиационной академией (SAA), учебным подразделением CAAS, будут открыты для персонала гражданской авиации из Казахстана и европейских государств.

Программы обучения будут касаться таких областей, как авиационная безопасность и авиационный менеджмент. Предполагается, что это окажет содействие Казахстану подготовить следующее поколение авиационных специалистов для поддержки планов по увеличению пропускной способности авиакомпаний и аэропортов и превращению Казахстана в транспортно-логистический хаб Центральной Азии.