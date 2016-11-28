Синоптики дали прогноз погоды на конец ноября

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Синоптики дали прогноз погоды по республике на завершающие дни ноября, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным метеорологов, глубокий циклон с Европейской территории России в предстоящие трое суток будет смещаться на восток через Урал на Западную Сибирь.
"Связанные с этим циклоном активные атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду западных и северных областей Казахстана. На западе и севере республики ожидаются сложные погодные условия со снегопадами, метелью и сильным западным ветром. Порывы ветра могут достигать 20–25 метров в секунд, а при дневной температуре, близкой к 0º, возможен гололед", – говорится в информации специалистов.
Отметим, что на юге и востоке страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков, в ночные и утренние часы – туман и повышение температуры днем на юге до 2–10 градусов тепла, на востоке – до 0–7º мороза.
В Астане 29 ноября будет переменная облачность, без осадков, ночью термометры покажут -8–10 мороза, днем -3–5 градусов, повышенный юго-западный ветер 9–14, с порывами до 15–20 м/с. 30 ноября ожидается также переменная облачность, без осадков , ночью -5–7, днем -1–3, ветер повышенный юго-западный 9–14 м/с.