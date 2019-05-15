Системные проблемы столицы будут решаться за 100 дней
Екатерина Елисеева
На базе iКОМЕК109 создан Городской акселератор развития, благодаря которому системные проблемы жизнедеятельности Нур-Султана будут решаться за 100 дней. Об этом сообщила руководитель городского центра мониторинга оперативного реагирования iКОМЕК109 Жаннат Дубирова на пресс-конференции в столичном акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Одной из методологий в подходе решения проблем является городской акселератор. Это международная практика института быстрых результатов, который действует с 2007 года, и работает в таких странах как США, ОАЭ, Непал, Иордания, Великобритания. Опыт показал себя достаточно хорошо в других странах, поэтому мы взяли эту методологию за основу. В основе лежит решение вопроса в течение 100 дней. В рабочую группу будут входить помимо госорганов активные жители, эксперты, общественные деятели, общественные объединения - все, кто захочет внести свой вклад. Мы будем в целом координировать эту работу, создавать рабочую группу, приглашать на заседания", – сказала Дубирова.
Как она отметила, рейтинг системных проблем Нур-Султана насчитывает 48 системных вопросов и формируется на основании проблем Big date. В него входят 3 критерия отбора, это системность, резонансность и критичность вопроса. Рейтинг был взят за основу, чтобы решать системные вопросы.
"Единый контакт центр iКОМЕК109 был создан в начале прошлого года. За весь год мы приняли миллион обращений, с начала этого года - 600 тысяч обращений. За счет обратной связи граждан мы сформировали рейтинг системных проблем города. Мы предполагаем, что решение этих системных вопросов позволит снизить количество жалоб в будущем, и таким образом повысить удовлетворенность граждан в Нур-Слутане", – отметила руководитель центра.
Дубирова сообщила, что первые заседания начнутся с 27 мая. Предложения можно отправлять на e-mаil: accelerator@ikomekastana.kz, через iКОМЕК109 или по телефону +7 771 103 30 33.