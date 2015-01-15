Систему 12-летнего образования просят пересмотреть сенаторы РК

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Депутаты Сената Парламента РК просят пересмотреть систему 12-летнего образования. С соответствующим запросом на имя Премьер-Министра Карима Масимова обратился депутат Мурат Бактиярулы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"По всему миру сложилась сложная практика, и в условиях финансового кризиса нужно еще раз пересмотреть содержание системы 12-летнего образования и приостановить переход к данной системе. Ныне действующая 11-летняя система будет действенным способом и наиболее приемлемым вариантом на сегодня", – сказал депутат.
Сенатор отметил, что для перехода к 12-летнему образованию никакие нормативные документы не готовы. Кроме этого, по словам Бактиярулы, в Казахстане имеются аварийные и трехсменные школы, которые также не готовы к переходу на 12-летнее обучение. "Помимо этого есть вопрос по обеспечению учебниками, которые не выдерживают никакой критики", – отметил депутат.
Напомним, вчера в ходе пленарного заседания в Мажилисе Парламента депутаты попросили и вовсе отказаться
от 12-летнего образования.
"Мы призываем Правительство и Министерство образования и науки РК отказаться от попыток сменить парадигму школьного обучения и сосредоточить силы и знания на совершенствовании существующей модели, поднятии педагогического мастерства и статуса учителя, взяв за основу советскую систему образования и придав ей мощное научное сопровождение с учетом современных тенденций и общественного мнения", – сказала депутат Галина Баймаханова.