Ситуация оказалось хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях

Правительство , Энергетика
Диасов Ораз
корреспондент

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов раскритиковал работу акимов по подготовке к отопительному сезону, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: primeminister.kz

«В сентябре на заседании Правительства акимы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду. Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз.

В то же время серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау и Павлодаре.

Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей», – поручил глава Кабмина.

Премьер заявил, что решение вопросов в этой сфере откладывать нельзя ни на один день.

«Проверки только начались. В регионах ситуация оказалось хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались.

Недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме.

Не решены вопросы и бесхозных сетей. Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах.

Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами», – заявил Алихан Смаилов.

В итоге, по его словам, в Астане и Алматы, Павлодаре и Актау наблюдается истощение резервов существующих теплоснабжающих мощностей на фоне активно разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и увеличения числа абонентов.

Неправильное планирование районов, несистемное строительство жилья и сетей также ведут к проблемам и авариям в отопительный сезон.

Указал он и на некачественное обслуживание сетей, ТЭЦ и котельных, долги потребителей и сложности с газификацией, а также затягивание решения вопросов строительства новых теплоцентралей. В пример он привел столичную ТЭЦ-3.

«Проверку состояния сетей нужно продолжать. Министерству энергетики завершить техническое обследование электрических станций в первом квартале 2023 года. Надо провести его очень качественно, чтобы точно знать реальную картину.

Со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1 600 км. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч км сетей. Это большая работа и огромные капиталовложения», – обозначил премьер-министр.

В этой связи он поручил акимам областей комплексно рассмотреть состояние частных энергетических и инфраструктурных объектов и завершить в первом полугодии разработку необходимой документации по реконструкции тепловых сетей.

Министерству финансов поручено проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования реконструкции тепловых сетей.

Профильному Министерству энергетики совместно с Министерством национальной экономики поручено в течение двух недель рассмотреть подходы по усилению государственного энергетического контроля.

 

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