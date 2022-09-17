Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 146 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 27,
- в Алматы – 14,
- в Акмолинской области – 13,
- в Актюбинской области – 2,
- в Алматинской области – 1,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области – 7,
- в Восточно-Казахстанской области – 7,
- в Абайской области - 2,
- в Западно-Казахстанской области – 14,
- в Карагандинской области – 13,
- в Улытауской области - 1,
- в Костанайской области – 14,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 7,
- в Павлодарской области – 12,
- в Северо-Казахстанской области – 9.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 405 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 364 551.
На 17 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 386 человек (14 164+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 172 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.