Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 83 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 605 заболевших.

На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 790 человек (612+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне – 690 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.