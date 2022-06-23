Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 23 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 42 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 16

– город Алматы – 20

– город Шымкент – 2

– Акмолинская область – 1

– Актюбинская область – 1

– Карагандинская область – 1

– Костанайская область – 1

Всего в стране выявлены 1 306 056 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 194.

На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 254 человека (–199 и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 43 пациента, на амбулаторном уровне – 211 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

 

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