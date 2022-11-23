Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 ноября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 23 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 23 ноября лечение от КВИ продолжает получать 771 человек (–617+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находятся 120 пациентов, на амбулаторном уровне – 651 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.