Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 649 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 808,

- в Алматы – 810,

- в Шымкенте – 102,

- в Акмолинской области – 73,

- в Актюбинской области – 26,

- в Алматинской области – 81,

- в Жетысуской области - 64,

- в Атырауской области – 56,

- в Восточно-Казахстанской области – 3,

- в Абайской области - 34,

- в Жамбылской области – 85,

- в Западно-Казахстанской области – 45,

- в Карагандинской области – 212,

- в Улытауской области - 44,

- в Костанайской области – 41,

- в Кызылординской области – 60,

- в Мангистауской области – 30,

- в Павлодарской области – 31,

- в Северо-Казахстанской области – 25,

- в Туркестанской области – 19.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 331 493 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 300 003.