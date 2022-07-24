Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 649 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 808,
- в Алматы – 810,
- в Шымкенте – 102,
- в Акмолинской области – 73,
- в Актюбинской области – 26,
- в Алматинской области – 81,
- в Жетысуской области - 64,
- в Атырауской области – 56,
- в Восточно-Казахстанской области – 3,
- в Абайской области - 34,
- в Жамбылской области – 85,
- в Западно-Казахстанской области – 45,
- в Карагандинской области – 212,
- в Улытауской области - 44,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 60,
- в Мангистауской области – 30,
- в Павлодарской области – 31,
- в Северо-Казахстанской области – 25,
- в Туркестанской области – 19.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 331 493 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 300 003.