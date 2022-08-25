Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 725 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 137,
- в Алматы – 35,
- в Шымкенте – 10,
- в Акмолинской области – 83,
- в Актюбинской области – 27,
- в Алматинской области – 4,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 28,
- в Восточно-Казахстанской области – 24,
- в Абайской области - 12,
- в Жамбылской области – 8,
- в Западно-Казахстанской области – 78,
- в Карагандинской области – 93,
- в Улытауской области - 10,
- в Костанайской области – 61,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангистауской области – 24,
- в Павлодарской области – 41,
- в Северо-Казахстанской области – 34,
- в Туркестанской области – 4.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 385 748 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 481 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 352 736.
На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 647 человек (19 329+ и 318 КВИ-), из них в стационарах находятся 691 пациент, на амбулаторном уровне – 18 956 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.