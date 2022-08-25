Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 725 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 137,

- в Алматы – 35,

- в Шымкенте – 10,

- в Акмолинской области – 83,

- в Актюбинской области – 27,

- в Алматинской области – 4,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 28,

- в Восточно-Казахстанской области – 24,

- в Абайской области - 12,

- в Жамбылской области – 8,

- в Западно-Казахстанской области – 78,

- в Карагандинской области – 93,

- в Улытауской области - 10,

- в Костанайской области – 61,

- в Кызылординской области – 9,

- в Мангистауской области – 24,

- в Павлодарской области – 41,

- в Северо-Казахстанской области – 34,

- в Туркестанской области – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 385 748 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 481 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 352 736.

На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 647 человек (19 329+ и 318 КВИ-), из них в стационарах находятся 691 пациент, на амбулаторном уровне – 18 956 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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