Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9 016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:- город Нур-Султан - 1 648,
- город Алматы - 1 501,
- город Шымкент - 85,
- Акмолинская область - 998,
- Актюбинская область - 409,
- Алматинская область - 396,
- Атырауская область - 567,
- Восточно-Казахстанская область - 229,
- Жамбылская область - 113,
- Западно-Казахстанская область - 162, - Карагандинская область - 1 245,
- Костанайская область - 323,
- Кызылординская область - 74,
- Мангистауская область - 177,
- Павлодарская область - 703,
- Северо-Казахстанская область - 263,
- Туркестанская область - 123.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 166 697
заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 6 610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 1 000 550.